شكرا لقرائتكم خبر عن اجتهادات فقهية لتحقيق مقاصد الشريعة خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أهمية نشر المبادئ الإسلامية السمحة، كالوسطية والاعتدال، والدعوة إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة؛ كالتسامح، والرفق، والرحمة، والتعايش، بالإضافة إلى التحذير من استغلال التنظيمات والجماعات الإرهابية، للتغرير بشبابنا.

وقال في كلمته خلال الاجتماع السادس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي، والذي تترأس دورته الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إننا نجتمع اليوم، ونرى مناطق من العالم تمر بظروف دقيقة، ومنها عالمنا الإسلامي، فالتطرف والإرهاب والطائفية أصبحت آفة عالمية تسعى إلى تقويض بناء الدولة الوطنية، وتمزق النسيج الاجتماعي بين فئات المجتمع.

وتابع إنه ليس خافيا ما تتعرض له دولنا اليوم من أخطار متفرقة، تعمل على النيل من سيادتها وأمنها، مما يحتم علينا جميعا -وزراء ومسؤولين عن الشؤون الإسلامية في بلادنا- الوقوف ضد ذلك بترشيد فهم الخطاب الديني، وتوجيه الخطباء وأئمة المساجد، والدعاة والمرشدين والوعاظ، إلى حث الناس على الأخذ بالحكمة في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

وقال: لقد أظهرت الجهود والاجتهادات الفقهية إبان أزمة كورونا ما لدى وزاراتنا من تفاعل مع كل طارئ، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، فاجتهدت وزاراتنا بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وصيانتها، باعتبارها واحدة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها مع أداء العبادة التي فرضها الله تعالى علينا، فتحقق لنا الجمع بين هذين الأمرين.