شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وعي مزارعي جازان بالمحاصيل العضوية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة جازان، أمس، ورشة عمل بعنوان «الزراعة العضوية.. الأهمية والفوائد»، بحضور عدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين، وذلك بمقر جمعية البر بمحافظة ضمد. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمستهلكين بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها صحيا وفي تعزيز الإنتاج من حيث تحسين خصوبة التربة، والتوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيميائية، وترشيد المياه فضلا عن المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي.

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