شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس غينيا بالولاية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيّده الله- برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا، البروفيسور ألفا كوندي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».
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