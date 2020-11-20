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«القيادة» تهنئ رئيس غينيا بالولاية الثالثة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا، البروفيسور ألفا كوندي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة. وقال الملك المفدى: «يسرنا تهنئتكم بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الغيني الشقيق دوام التقدم والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيّده الله- برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا، البروفيسور ألفا كوندي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».

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