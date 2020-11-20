شكرا لقرائتكم خبر عن بيعة.. وولاء والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن: في وطن تعلوه اللحمة الفريدة بين قادة عظماء وشعب نبيل، تحل البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، إنه يوم الاعتزاز الذي ننتظره كل عام لنجدد الولاء والفداء لقائدنا المحنك سلمان الحزم الذي كتب للأمجاد ملاحم صامدة وبطولات ماجدة في تنمية الوطن ونماء المواطن والمضي بهذا الوطن إلى منصات العالمية. تحل علينا الذكرى العزيزة والمملكة تواصل تسطير الإنجازات للوطن والمواطن، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ، حيث أثبتت المملكة قدرتها في إدارة الأزمة على الصعيد المحلي، والحد من تأثيرها، ما جعلها مثالا يحتذى. تحققت في العهد الميمون إنجازات تنموية شاملة سابقت وتسابق المملكة بها الزمن، واضعة الإنسان محور اهتمامها، فسابقت السنين حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار ورغد العيش، وها هي الرؤية الحكيمة والطموحة رؤية المملكة 2030 وما قام ويقوم به مهندسها سمو ولي العهد الأمين، التي نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة والمؤثرة في العالم لما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية وصناعية ضخمة، وتفوق عسكري، وقدرات كبيرة في تشكيل وقيادة التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي وهو انعكاس لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم. الوطن كله يعيش في ثورة من المعلوماتية لتحقيق أعلى درجات الرقي وأسمى مراتب التفرد والتقدم، بفعل التوجيهات الحكيمة والقرارات التاريخية التي جعلت السعودية تقود العالم، فها هي ترأس قمة العشرين وتنثر عبير «النجاح» في كل أنحاء المعمورة، في كل مجالات التنمية كانت البصمات جلية، والبشائر متتالية لوطن يتراقص فرحا بالمواعيد الفاخرة مع التميز ولنا مع العطاءات المتتالية مواعيد قادمة. نجاحات مذهلة في المواسم الدينية، نقلة معلوماتية، ومشاريع سياحية جبارة، وخطط للذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي والتقنية، وتمكين للمرأة، ومشاركات عالمية بأعلى المنصات، وفعاليات احتضنت العالم على أرض السعودية، ومراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنافسية المختلفة مما جعلها في مقدمة الدول التي يشار إليها بالبنان في الإدارة الواعية، والشفافية، ومكافحة الفساد، وغيرها ما هي إلا غيض من فيض من منظومة تاريخية للعمل بقيادة الملك سلمان -حفظه الله-.

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