شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء ومسؤولون: منجزات حضارية وخطط مستقبلية لبناء الدولة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمراء ومسؤولون بالمنطقة الشرقية أن المملكة تعيش فرحة كبرى في الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله».

وأضافوا: إن هذه المناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة ومصدر فخر واعتزاز بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة، وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية واجتماعية، اختصرت الزمن على كافة المستويات لتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وقالوا: إن القيادة الرشيدة تعمل ليل نهار نحو المزيد من النهضة والتقدم والتطور في مختلف القطاعات التي تميّزت بالتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إضافة إلى مواجهة التطرف وتحقيق الأمن الفكري وترسيخ التلاحم بين القيادة والشعب، كما أعلنت الحرب على الفساد؛ مما أدى إلى استرداد 247 مليار ريال لخزينة الدولة في 3 سنوات فقط.

وأشاروا إلى أن المملكة حققت على المستوى الدولي إنجازات نوعية توّجتها برئاسة قمة مجموعة دول العشرين في الرياض، تأكيدًا لدورها المحوري في قيادة وتعزيز العمل المشترك، ومعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» عبر التركيز على ثلاثة محاور هي «تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة».