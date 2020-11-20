شكرا لقرائتكم خبر عن تلاحم القيادة والشعب والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين: يشرّفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-.

وأضاف سموه: إن ذكرى البيعة مناسبة غالية علينا جميعًا، يتجلى فيها الحب والولاء والتلاحم والانتماء بين القيادة الرشيدة -أيّدها الله- والشعب السعودي، وهذا يستوجب منا جميعًا شكر المولى «عز وجل» على نعمةِ الأمنِ والاستقرار والازدهار، ثم بالرؤية الحكيمة لقيادتنا -أيّدها الله- التي تعمل كل ما في وسعها لتحقيق الخير والأمن والرفاهية للوطن والمواطن، الذي جعلته يشهد على ذلك، رغم ما يمر به العالم من ظروف واضطرابات.

وفي ظل قيادة سيّدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق، تجسّدها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التطوير والتغيير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، والتي جعلت المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم على كافة الأصعدة، والتي ترتكز في ذلك على تحقيق أهداف رؤيتها الحكيمة للوصول إلى مستقبل أفضل، وذلك في إطار التمسك بتعاليم الدين الحنيف والفكر الوسطي المعتدل.

وتسعى رؤية 2030 إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وإحداث النقلات في مختلف المجالات، حيث تتزامن هذه الذكرى مع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الخاصة بهذه المجموعة، والتي تجسّد المكانة العالية التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في التعامل مع جائحة كورونا، حيث تعاملت المملكة ومن خلال التوجيهات الكريمة بشكل صحيح معها.