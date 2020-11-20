شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات رغم التحديات والان نبدء بالتفاصيل
وتتزامن الذكرى الغالية هذه السنة، مع ترؤس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين، في عام يعتبر الأصعب عالميًا، جراء تداعيات جائحة «كوفيدـ19» حيث تتواصل حركة النهضة الاقتصادية، التي انطلقت في العهد الزاهر، من خلال اعتماد الكثير من البرامج التنموية لمواصلة مسيرة البناء والتطور في شتى المجالات، انطلاقًا من «رؤية 2030»، التي تستهدف تحقيق مستقبل اقتصادي واعد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، عبر إرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط؛ باستثمار كل الموارد والإمكانات المتاحة، وحققت في هذا الجانب نتائج إيجابية من خلال تزايد النشاط التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، ورفع مستوى تسهيل الأعمال نتيجة للإصلاحات الشاملة.
وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين، في افتتاح دورة مجلس الشورى الثامنة، تأكيد على إصرار المملكة، رغم كل التحديات، على الاستمرار في تحقيق الإنجازات على كل المستويات، وعلى تعزيز مكانة المملكة ودورها المؤثر على المستوى العالمي اقتصاديًا وسياسيًا وصحيًا.
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