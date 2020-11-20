شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة متكاملة وخارطة طريق والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المشرف العام على مركز الإبداع البلدي بأمانة المنطقة الشرقية مها الوابل، أن العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، يشهد نهضة تتكامل فيها كل الوزارات والقطاعات، لصالح وطننا، بخارطة طريق رؤية المملكة 2030، وأضافت: «نجدد البيعة على المستقبل بكل ما فيه، والقادم الأجمل لنا قيادة وحكومة وشعبًا».

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