مواكبة التحولات على كل الأصعدة

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قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل: نعيش اليوم الذكرى السادسة للبيعة، وهي ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في الثالث من ربيع الآخر، وتُعد هذه الذكرى التي يحييها السعوديون والمقيمون على أرض المملكة في كل عام ذكرى ترسيخ قيادة وهمة قائد تطورت فيها البلاد وازدهرت مناشط الحياة، وصعدت فيها عالمياً بتحدي الصعاب وحل المشكلات، خاصة في هذا العام 2020 في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، ونجاح موسم الحج ورئاسة قمة العشرين واستضافته. الذكرى السادسة ليست رقماً يذكر، إنما هي مسيرة كفاح ونضال، مسيرة رحلة أيام وأشهر وسنوات عاشتها المملكة على الصعيدين الوطني والعالمي، السياسي والاقتصادي والثقافي، وما صدر من أوامر ملكية تحقق رفاهية المواطن والمقيم وشراكات دولية توطد العلاقات وتعزز الاقتصاد وتحقق أهداف المملكة وصولا للحكومة الرقمية، التي عملت الدولة على بنيتها التحتية وحققت نسب عظمى ومراكز متقدمة إقليميا ودوليا، وقد حظيت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كغيرها من الوزارات على نصيبها في الدعم بكل قطاعاتها، وتطورت وتعددت وتنوعت خدماتها وتسهلت إجراءاتها لكل المستفيدين والقطاعات في جميع مناطق المملكة. وانتقلت فيها من الرعوية للتنموية من خلال تهيئة السبل ودعم القطاع الثالث غير الربحي وتمكين المرأة ورفع معدل التوطين في البلاد.

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