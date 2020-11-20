شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات بالداخل والخارج والان نبدء بالتفاصيل
وذكر سموّه أن هذه الذكرى السادسة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة العربية السعودية الذي يرى هذه المسيرة العظيمة التي تأتي امتدادا لنهج حكام المملكة من عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «طيب الله ثراه» وأبنائه البررة من بعده، فالمملكة اليوم تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج خصوصا في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة، ولقد مرّت هذه السنوات الست ونحن نشاهد تلك المسابقة بين الزمن والعمل، مشاريع وبرامج وإنجازات وأعمال وأنظمة ومتابعة في شتى الجوانب، زمن قصير وعمل كثير خلال هذه السنوات التي تسير فيها مملكتنا الغالية وفق رؤية مباركة شملت جميع المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وذلك نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته الخير الكثير بإذن الله لبلادنا المباركة ولشعبنا العزيز بمتابعة دقيقة وتوجيهات سديدة.
إن مسيرة قائدنا ومليكنا ووالدنا سلمان مسيرة رجل له باع كبير في الثقافة والاطلاع، صاحب عزم وحزم، وحكمة وأبوة رحيمة، وعمل دؤوب وهمة عالية وبذل كبير.
وفي هذه الذكرى العزيزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه، وأن يمد في عمره بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه وولي عهده إلى ما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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