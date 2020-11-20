شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى التطور والإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- غالية على قلب كل مواطن يعيش على أرض وطن الخير والعطاء والذي يشهد منذ توليه -أيده الله-، التقدم، والرقي، والازدهار، والإنجازات العظيمة ونهضة تنموية شاملة، في كافة أرجاء المملكة. وقال إن حزمة القرارات التي أصدرها -حفظه الله- هدفت إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير العيش الكريم وحياة الرفاهية للمواطن والمقيم، وتنظيم عدد كبير من الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للمواطن عن بعد بكل راحة وسهولة، إضافة لافتتاح العديد من المشروعات التنموية، معززاً -حفظه الله- مكانة المملكة في كافة المسارات منها الصحية والاقتصادية والعلمية بين دول العالم، فهنيئاً لبلادنا ومواطنيها حكومة تضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان وتطوره ورفاهيته، وأصبحت إنجازاتها لافتة لأنظار العالم.

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