شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا»: 20 مليار ريال استثمارا بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، د. عبدالله الغامدي، عن أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف د. الغامدي، خلال حديثه على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين بالرياض: نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى ٢٠٣٠، وتدريب ٤٠٪ من القوى العاملة المعنية على البيانات والذكاء الاصطناعي، ولدينا أكثر من ٢٠٠٠٠ متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كما استحدثنا ٤٠٠٠٠ وظيفة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المملكة أطلقت شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع التنمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلدان النامية. مبينا أن الشراكة ستركز في البداية على قارة أفريقيا من خلال التقييم العميق لاستعداد الدول للذكاء الاصطناعي، يتبعه اتخاذ إجراءات محددة بالتعاون بين قيادات الدول لسد الثغرات الحرجة وتمكين الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام والتطبيقات المعنية.

وبين أن الرقمنة والتقنية تؤدي اليوم دورًا محوريًا في تشكيل حاضرنا ومستقبلنا، لذا قادت المملكة في رئاستها لمجموعة العشرين حوارات حول الموضوعات الأكثر أهمية والتي ستشكل اقتصاداتنا الرقمية ومستقبلنا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والتدفق الحر للبيانات والمدن الذكية وأمن الاقتصاد الرقمي والقياس. وأشار إلى أن قدراتنا الوطنية الفريدة في عالم الرقمنة والبيانات مكنتنا من محاربة تأثير الوباء، مع تعزيز الأجندة الوطنية نحو رؤية المملكة 2030. وشدد على أن الاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي ومشاركتها في صميم أجندة مجموعة العشرين لهذا العام، وكانت المملكة في طليعة قيادة المحادثات والعمل بهذا الشأن حيث أطلقت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، كما أطلقنا شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمشاركة أفضل ممارسات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر دول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها ١٩٣ دولة. كما تشرفنا باستضافة الخبراء للتشاور مع الأمم المتحدة حول إنشاء مجلس استشاري للأمم المتحدة بأصحاب مصلحة متعددين.