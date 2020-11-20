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إصابات بحادث طعن في ألمانيا واعتقال مشتبه به

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2020-11-20

إصابات بحادث طعن في ألمانيا واعتقال مشتبه به

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب عدد من الأشخاص، ليل الخميس الجمعة، في حادث طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية، فيما اعتقل مشتبه به.

وذكرت مجلة “فوكوس” أونلاين أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث طعن ببلدة أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأضافت مجلة فوكوس أن السلطات تمكنت من اعتقال أحد الأشخاص المشتبه بهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

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