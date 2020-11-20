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2020-11-20 شاهد.. حريق يلتهم مستودعًا بحي النخيل بجدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، مساء أمس الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بحي النخيل. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بجدة تمكنت من إخماد حريق في مستودع بحي النخيل تبلغ مساحته ٢٠*٣٠م. وأضافت أنه تم إخماد الحريق دون تسجيل إصابات ولله الحمد.



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