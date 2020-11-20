بشرى سارة بشأن صرف المساعدة المقطوعة 1442 والموارد البشرية تدعو لتحديث البيانات

وسط تداول أنباء عن وقف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية صرف المساعدة المقطوعة، تستعد الوزارة لصرف دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، فهي مساعدات مخصصة للأسر الفقيرة والأفراد ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، وأشارت الوزارة إلى أن صرف دعم المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي المستحقين والمتوفرة فيهم شروط الحصول على الدعم سيكون في وقت قريب، نافية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان نهائيًا، ودعت المستفيدين لتحديث بياناتهم تمهيدًا لصرف الإعانة.

المساعدة المقطوعة

ما هي المساعدة المقطوعة والفئات المستهدفة؟

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات ومختلف أنواع الدعم لمستفيدي الضمان الإجتماعي، ومن بينها المساعدات المقطوعة، وهي عبارة عن إعانات مالية مقطوعة أي غير دورية أو محددة بموعد معين وتبلغ ما بين 10400 ريال سعودي بحد أدنى، و30 ألف ريال بحد أقصى، وتستهدف الأسر والأفراد الأشد احتياجًا ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق بناء على ما يقدمونه من بيانات ومستندات تثبت أحقيتهم في الحصول على مقطوعة الضمان، وهم (الأرامل، والمطلقات، والأيتام، والزوجات اللاتي هجرهن أزواجهن، وحالات العجز الدائم أو المؤقت، والأسر محدودة الدخل، وأسر العوائل، والمسجونين).

ما هي شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عددًا من الشروط يجب توفرها للحصول على الإعانة المالية والتي تشمل:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يتجاوز عمر المتقدم الـ 35 عامًا.

أن يكون المستفيد مقيم دائم داخل المملكة.

أن يكون من ذوي الدخل المنخفض.

ألا يكون مشمولاً بمعاشات الضمان الاجتماعي.

أن يكون لديه حسابًا بنكيًا لتحويل الدفعات عليه.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن في الوقت الراهن تقديم طلب تشميلهم بالدعم المالي “مقطوعة الضمان” وذلك إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، ورفع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة عبر الإنترنت، كما يمكن تقديم الطلب من خلال مكاتب الضمان أو البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبعد التسجيل سوف يتلقى المتقدم رسالة نصية عبر هاتفه، بقبول طلبه وتشميله بالمساعدة المقطوعة، ويتم بمجرد صرف الدفعات يتم إيداع الدعم الخاص به حسابه البنكي من خلال رقم الآيبان المسجل سابقًا.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيًا

ويمكن الاستعلام عن مقطوعة الضمان إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: