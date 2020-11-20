شكرا لقرائتكم خبر عن محتالون بـ«مخالب المشاهير» ! والان مع التفاصيل
اشترينا الوهم والزيف !
لم تتردد فاتن الحربي عن سرد تفاصيل سقوطها في حبال أحد المحتالين، إذ قام بالترويج عبر مشهور في السناب عن حقائب نسائية ذات ماركات معروفة بأسعار مغرية فاختارت 14 حقيبة وحولت مبلغ 3500 ريال، لتنطلق المماطلات والوعود الكاذبة حتى وصل الحال إلى أقسام الشرط في بلاغ نصب احتيال ضد المشهور وصاحب المتجر. ويرى عبدالكريم الزهراني أنه وقع ضحية بسبب ثقته العمياء ما أدى إلى خسارته 80 ألف ريال قيمة مقدم عقد لحجز قطع أراض في دولة أوروبية أعلن عنها مشهور في سناب شات، مؤكداً أنه ظن الأمر فرصة استثمارية لا تفوت، وقام بشراء الأرض بعد رؤيته فيديوهات وصوراً للأراضي والعقود، واتضح أن كل ذلك كان نصبا واحتيالا، «اشتريت الوهم والزيف».
خبير أمني: الإعلان المضلل تجاوز أخلاقي
اعتبر الخبير الأمني العميد متقاعد صالح زويد الغامدي، الإعلانات غير المباشرة بأنها خداع للمستهلك وتأثير مباشر على سلوكياته في التسوق وفيها من التجاوز الأخلاقي وخرق لأعراف النشر والمحتوى الإعلامي الرصين، عبر استخدام مفردات ترغيبية مضللة تخالف الواقع والحقيقة وتسهم في عمليات الاحتيال والنصب، وهو ما كشفت عنه جهات الاختصاص عن إعلانات لمواقع تستهدف إيقاع ضحاياها وسرقة أموالهم بمساعدة المؤثرين.
وشدد الغامدي على أن نظام التجارة الإلكترونية يعرّف الإعلان الإلكتروني بأنه كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، كما يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل.
العقوبات: إنذار.. غرامة مليونية وإيقاف
أكدت وزارة التجارة على ضوابط الإعلان الإلكتروني لمشاهير التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الإلكترونية، على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه «مادة إعلانية»، ومنعها تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، وهو ما يعتمد عليه عدد من مشاهير تطبيقات «التواصل الاجتماعي»، ممن يعتمد غالبية محتواهم على إعلانات «غير مباشرة»، التي يصر المتخصصون في الإعلام والاتصال على وصفها بـ«غير الأخلاقية».
وشددت التجارة على أنها تلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
ولوحت الوزارة بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً، مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة، وقدرتها على رصد المخالفات عبر ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
وبينت التجارة ضوابط للإعلان الإلكتروني التي تتضمن بيانا واضحا بأنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، كما تشترط أن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، واستعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محتالون بـ«مخالب المشاهير» ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.