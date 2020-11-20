شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بتبوك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فعاليات المحطة الخامسة للقافلة الزراعية الإرشادية في منطقة تبوك، والتي نظمتها الوزارة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية، على مدى ثلاثة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الأفنس الرويلي، أن القافلة هدفت إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين؛ من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية السلبية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشار الرويلي إلى أنه جرى إطلاع المزارعين والمهتمين على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية وحسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.
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