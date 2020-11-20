شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان لـ«أمين العالم الإسلامي»: فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقّى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالًا هاتفياً (الخميس)، من وزير الخارجية في جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح لودريان، أن فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام، وأن المسلمين الفرنسيين هم جزءٌ من الجمهورية الفرنسية.

فيما أكّد الدكتور العيسى، مواقف الرابطة الواضحة والمعلَنةَ للجميع في الموضوعات ذات الصلة.

الجديرُ بالذكر أن رابطة العالم الإسلامي تعد الصرحَ الإسلامي الكبير، الذي ينضمُّ تحت لوائه آلافُ العلماء والمفكرين المسلمين وملايين الشعوب الإسلامية من مقرها الرئيس، حيث القبلةُ الجامعة للأمة الإسلامية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.