، مستشفى صامطة يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020م ،

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أطلق مستشفى صامطة العام، فعاليات اليوم العالمي للتوعية بداء السكري 2020م، وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى، علي سهلي، ونائب رئيس قسم التغذية العلاجية اختصاصي محمد مدخلي، وذلك وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد19.
واشتملت الفعالية على عرض عن أنماط الوجبات والحميات الخاصة بمرضى السكري، وطريقة طهيها بشكل صحي، بما يتواءم مع حالات المصابين بالمرض، كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات والمطويات ذات العلاقة بالمرض.
وأوضح "السهلي" أن الفعالية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.
فيما أكد "مدخلي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن داء السكري في شهر نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى أبناء المجتمع عن هذا المرض، وحثهم على تبني نظام غذائي صحي، والعمل على تخفيف الوزن وإجراء فحص مستوى السكر بشكل دوري ومنتظم.
صامطة مستشفى صامطة العام فيروس كورونا الجديد
مستشفى صامطة يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020مصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-20
أطلق مستشفى صامطة العام، فعاليات اليوم العالمي للتوعية بداء السكري 2020م، وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى، علي سهلي، ونائب رئيس قسم التغذية العلاجية اختصاصي محمد مدخلي، وذلك وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد19.
واشتملت الفعالية على عرض عن أنماط الوجبات والحميات الخاصة بمرضى السكري، وطريقة طهيها بشكل صحي، بما يتواءم مع حالات المصابين بالمرض، كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات والمطويات ذات العلاقة بالمرض.
وأوضح "السهلي" أن الفعالية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.
فيما أكد "مدخلي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن داء السكري في شهر نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى أبناء المجتمع عن هذا المرض، وحثهم على تبني نظام غذائي صحي، والعمل على تخفيف الوزن وإجراء فحص مستوى السكر بشكل دوري ومنتظم.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:17 AM
وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لـ"كوفيد- 19"
أطلق مستشفى صامطة العام، فعاليات اليوم العالمي للتوعية بداء السكري 2020م، وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى، علي سهلي، ونائب رئيس قسم التغذية العلاجية اختصاصي محمد مدخلي، وذلك وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد19.
واشتملت الفعالية على عرض عن أنماط الوجبات والحميات الخاصة بمرضى السكري، وطريقة طهيها بشكل صحي، بما يتواءم مع حالات المصابين بالمرض، كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات والمطويات ذات العلاقة بالمرض.
وأوضح "السهلي" أن الفعالية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.
فيما أكد "مدخلي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن داء السكري في شهر نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى أبناء المجتمع عن هذا المرض، وحثهم على تبني نظام غذائي صحي، والعمل على تخفيف الوزن وإجراء فحص مستوى السكر بشكل دوري ومنتظم.
، مستشفى صامطة يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020م ،
المصدر : الخليج 365
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