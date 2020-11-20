شكرا لمتابعة خبر عن أمطار وسيول وبرد تسود أجواء المدينة المنورة وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة، كما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وكشفت الهيئة، أن منطقة تبوك تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.