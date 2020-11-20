شكرا لمتابعة خبر عن ضبط وإزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، وبمشاركة إدارة المجازر وإدارة الدعم والإسناد والجهات الأمنية، من ضبط وإزالة 60 حظيرة مخالفة في إطار جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة بنطاق بلدية العمرة، حيث تم إزالتها واستدعاء أصحابها لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأوضح المهندس حمدي قدح، أنه تم إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة، ورفع المخلّفات وتنظيف وتطهير نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، لافتًا إلى مراقبة كافة المواقع التي يمكن أن تستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، ومنع انتشار الظواهر السلبية.