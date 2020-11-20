أبرز ما جاء في مؤتمر التواصل الحكومي

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???? مؤتمر التواصل الحكومي جاء بتوجيه ولي العهد لتعزيز التواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول *???????? السعودية ستكون من أوائل الدول حصولًا على لقاح كورونا* *???? أموال الفساد هي حق للمواطن.. وستعود إليه* *???? الحرب ضد الفساد مستمرة حتى عودة كل ريال تمت سرقته* *✋???? لن نسمح لضعاف النفوس استغلال جائحة كورونا واستنزاف جيوب المواطنين* *???? مراجعة قرار رفع القيمة المضافة أمر ممكن وشأنه شأن أي قرارات تتخذ وقت الأزمات*





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