شراكة دولية بين منصة معنى الثقافية السعودية وإحدى المجلات العالمية

فازت بجائزة جمعية برتراند راسل 2016..

أعلنت منصة معنى الثقافية السعودية شراكتها مع مجلة Philosophy Now العالمية التي تخاطب جميع المهتمين بالأفكار وبالفلسفة وتُقرأ على نطاق واسع في دول العالم. وفازت المجلة بجائزة جمعية برتراند راسل عام 2016، وستكون متاحة للقارئ العربي وفي متناول يده من خلال منصة معنى. يذكر أن «معنى» منصة ذات حضور دولي، ومهتمة بنشر كل ما يتعلق بالمعرفة والفنون عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، ويكتب ويساهم فيها العديد من المثقفين السعوديين والفلاسفة البارزين من حول العالم. اقرأ أيضًا: ولي العهد: نعمل لتنمية قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه.. ورؤيتنا واعدة جدًا «إيسيسكو» تطلق المنصة التفاعلية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

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