«المرور» يضبط 3053 مركبة لتوقفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

خلال حملة على مناطق المملكة..
أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المرور، في تغريدة عبر تويتر، إنه تم ضبط 3053 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور من الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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