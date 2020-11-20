البنوك السعودية: هكذا يوقع الاحتيال المالي بضحاياه

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التحذير من الوقوع في شباك مجرمي الاحتيال المالي.

وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن تزايد العمليات المالية والشراء الإلكتروني يتبعه تزايدت عمليات الاحتيال المالي الذي تتعدد طرقه ولكن يتوحد هدفها بالحصول على أموال العملاء، مثل الروابط والإعلانات التي تعد باستثمار مضمون، فضلًا عن الاتصالات التي ينتحل فيها أشخاص صفة البنوك ويطلبون معلومات وبيانات، لا يقوم البنك بطلبها.

كانت «لجنة التوعية» طالبت بعدم تسليم البطاقة البنكية للبائعين بالمحال التجارية، على أن يقوم العميل بإدخالها بنفسه بجهاز نقاط البيع؛ لإتمام عملية الشراء وتجنب الاحتيال المالي، كما طالبت اللجنة، عملاء البنوك بالإبلاغ الفوري عند فقدان البطاقة المالية أو الائتمانية، وعن أي عمليات مشبوهة تتم بدون علم العميل على بطاقته لإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشددت اللجنة على ضرورة تجنب العملاء تزويد الباعة أو المتاجر، ببيانات البطاقات البنكية، أو تركهم يستخدمونها خُفْيَة؛ لأن استخدام الأرقام الموجودة عليها وتاريخ انتهائها يُمِكِّن المحتال من استخدامها للدفع بدون علم العميل «صاحب البطاقة» وتحديدًا في المواقع الإلكتررونية ضعيفة الحماية.

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