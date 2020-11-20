بدء التسجيل لبرامج الدبلوم التخصصي في تقنية تنومة

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة تنومة عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم في تخصصي «المحاسبة المالية» و«شبكات الحاسب الآلي»، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي 1442/1441. وبينت الكلية أن التسجيل عبر بوابة القبول الموحدة «قبولي»، متاح من الأحد المقبل الموافق 7 ربيع الآخر وسيستمر حتى 16 من الشهر نفسه، حيث ستبدأ عملية استكمال الإجراءات للمقبولين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين بداية من 23 ربيع الآخر، منوهة إلى أنه سيتم التواصل مع المتدربين عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول المسجل في الطلب.



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