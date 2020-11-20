تعليم شرورة يحتفل بذكرى البيعة السادسة

أقامت إدارة تعليم شروره احتفال بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن خلالها مدير تعليم شروره فهد عقالا انطلاق الاوبريت الوطني بعنوان «روح الولاء»، بعد ذلك قدم طلاب الروضة أنشودة وطنية. وأكد عقالا أن ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ذكرى مجيدة معطره بالعطاء والبذل والتنمية من والدنا وقائد مسيرتنا لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية ومطرزه بالحزم والعزم والتميز والريادة، حتى بات وطننا نجمًا عاليًا بين الأوطان وما قيادته لقمة دول العشرين في العام 2020 إلا خير شاهد على المتانة الاقتصادية والرؤية الحكيمة والريادة العالمية، ولك مولاي سلمان نجدد البيعة والعهد والولاء والسمع والطاعة.



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