مجمع الملك فيصل بالطائف الأول ضمن أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة

وأوضحت صحة الطائف بأنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المستويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة. يذكر أن وزارة الصحة قامت أخيرًا بتفعيل المتسوق السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.
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