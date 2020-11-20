الأيداء: البيعة السادسة مناسبة سعيدة وذكرى غالية

مؤكدًا أن هذا اليوم مناسبة سعيدة وذكرى غالية في عامها السادس التي تحل علينا ونحن بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل قيادته الرشيدة وسياسته الحكيمة ورؤيته السديدة ننعم بوافر الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار، حيث انطلقت مسيرة تنمية وخطط تطوير وتحديث في عهده الزاهر بخطى واثقة وتطلعات سامية في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء حاضر مشرق ومستقل زاهر لهذه البلاد المباركة وشعبها الوفي مؤكدًا أن الثوابت والمرتكزات التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود وسار عليها أبناؤه من بعده حتى عهدنا الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.
واختتم قائلاً: «نسأل أن يحفظ لهذا دوت الخليج وشعبه الكريم نعمة الأمن والاستقرار في ظل عناية ورعاية قيادته الرشيدة وأن يمن على مولاي خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ومزيد من العزة والتمكين وأن يعز به الإسلام ويعلي به شأن المسلمين».
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