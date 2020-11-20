

برازيليا 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .

// انتهى //

00:48ت م

0226



برازيليا 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .// انتهى //00:48ت م0226

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و 606 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.