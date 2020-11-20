السعودية اليوم / القوات الخاصة لأمن الطرق بالجوف تضبط وافداً أثناء نقله حمولة من الحطب المحلي لغرض البيع



سكاكا 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، وافداً عربياً بالعقد الثالث من العمر، أثناء نقله حمولة من الحطب المحلي على شاحنة لغرض البيع، الذي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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