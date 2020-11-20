

الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم اليوم، نظام إدارة موارد المنشأة (SAP), بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية.

وجرى تفعيل النظام بوقت قياسي وتزامناً مع إطلاق أعمال الشركة, ليعكس الإجراءات والصلاحيات المعمول بها، تأكيداً للعمل في بيئة رقمية متكاملة ليلبي متطلبات انطلاق الأعمال بتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية.

وبُني النظام على أسس الأعمال التجارية المعدة خلال فترة تأسيس الشركة من قبل كبرى الشركات الاستشارية العالمية بالتعاون مع فرق العمل, من حيث العمليات والتقارير وعكس الحوكمة ومستوى الصلاحيات والمساهمة في إدارة وفوترة اتفاقيات خدمات نقل المياه المزمع إبرامها بعد بناء النظام.

يذكر أن هذا النظام يُعد من أهم أدوات تفعيل أعمال الشركة للمرحلة القادمة في إدارة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، التي تبلغ أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلو متر لنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

00:46ت م

0224





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين نظام (SAP) لشركة نقل وتقنيات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.