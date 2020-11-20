السعودية اليوم / لبنان تسجل 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة



بيروت 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

// انتهى //

23:13ت م

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بيروت 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 111905 إصابات.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.// انتهى //23:13ت م0212

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