السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تنهي الدورة التدريبية في مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا



جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أنهت المنظمة العربية للسياحة عبر منصة المنظمة التدريبية أمس، الدورة التدريبية السابعة في مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة

وأفاد المتحدث الرسمي للمنظمة الدكتور وليد علي الحناوي أن الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية المنظمة وأهدافها بأن من أهم عوامل تنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى هو نقل الخبرات وتدريب وتأهيل العنصر البشري ليكونوا قادرين على قيادة قاطرة تنمية العوائد الاقتصادية ببلدانهم وانطلاقا من توصيات فريق إدارة الأزمات بالمنظمة التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة في جلسته الطارئة بشهر يونيو الماضي برئاسة المملكة العربية

وأبان الحناوى أن دورة آليات تعزيز ثقة السائح مابعد جائحة كورونا تناولت محاورها آثار Covid -19 على السياحة الداخلية والخارجية وأهمية دعم قطاع السياحة الداخلية وتنميته، بالإضافة إلى أهمية تخفيف قيود إجراءات السفر الداخلية والدولية مع مراقبة آثار فيروس كورونا والتخفيف من حدتها على قطاع الفنادق والمطاعم والكافيهات مع الاهتمام بالحملات الترويجية والتركيز على جودة المنتجات السياحية وتوفير الإرشادات والنصائح للسائح مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للقطاع السياحي.

وأضاف أنه من أهم أهداف الدورة التدريبية التعرّف على الإجراءات الجديدة المتبعة مابعد الجائحة لقطاعي السياحة والطيران والتعرف على إجراءات وقيود السفر الداخلى والخارجى وإجراءات التباعد الاجتماعي وأهم التوصيات التي قدمتها المنظمة العربية للسياحة بخصوص ذلك, وتكوين لجان متابعة ومراقبة مشتركة مابين الجهات المعنية كافة للتأكد من تقديم جميع الخدمات السياحية مشمولة بالأمان من قبل الجهات العاملة بالخدمات السياحية.

// انتهى //

22:05ت م

0201



جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأنهت المنظمة العربية للسياحة عبر منصة المنظمة التدريبية أمس، الدورة التدريبية السابعة في مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا ، بحضور 1350 متدرباً ومتدربة يمثلون وزارات وهيئات السياحة والاتحادات والنقابات السياحية والفندقية والعامليين بالقطاع الخاص السياحي بالعالم العربي، مُحققة بذلك 75%‏ من خطتها التدريبية الموضوعة لعام 2020م.وأفاد المتحدث الرسمي للمنظمة الدكتور وليد علي الحناوي أن الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية المنظمة وأهدافها بأن من أهم عوامل تنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى هو نقل الخبرات وتدريب وتأهيل العنصر البشري ليكونوا قادرين على قيادة قاطرة تنمية العوائد الاقتصادية ببلدانهم وانطلاقا من توصيات فريق إدارة الأزمات بالمنظمة التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة في جلسته الطارئة بشهر يونيو الماضي برئاسة المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنه بنهاية الدورة التدريبية السابعة قد دُرِّب 7500 متدرب فى إجمالي الدورات المنفذة وأن المنظمة ماضية لتحقيق الهدف المنشود لتدريب 10 آلاف متدرب قبل نهاية عام 2020م.وأبان الحناوى أن دورة آليات تعزيز ثقة السائح مابعد جائحة كورونا تناولت محاورها آثار Covid -19 على السياحة الداخلية والخارجية وأهمية دعم قطاع السياحة الداخلية وتنميته، بالإضافة إلى أهمية تخفيف قيود إجراءات السفر الداخلية والدولية مع مراقبة آثار فيروس كورونا والتخفيف من حدتها على قطاع الفنادق والمطاعم والكافيهات مع الاهتمام بالحملات الترويجية والتركيز على جودة المنتجات السياحية وتوفير الإرشادات والنصائح للسائح مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للقطاع السياحي.وأضاف أنه من أهم أهداف الدورة التدريبية التعرّف على الإجراءات الجديدة المتبعة مابعد الجائحة لقطاعي السياحة والطيران والتعرف على إجراءات وقيود السفر الداخلى والخارجى وإجراءات التباعد الاجتماعي وأهم التوصيات التي قدمتها المنظمة العربية للسياحة بخصوص ذلك, وتكوين لجان متابعة ومراقبة مشتركة مابين الجهات المعنية كافة للتأكد من تقديم جميع الخدمات السياحية مشمولة بالأمان من قبل الجهات العاملة بالخدمات السياحية.// انتهى //22:05ت م0201

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تنهي الدورة التدريبية في مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.