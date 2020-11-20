

روما 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ارتفاعاً من 34283 في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، بأن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 في اليوم الذي قبله.

// انتهى //

21:02ت م

0196





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 36176 إصابة جديدة بكوفيد-19 و 653 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.