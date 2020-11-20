السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 236 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 65693 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 1163 حالة وفاة.

// انتهى //

21:01ت م

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أبوجا 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 65693 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 1163 حالة وفاة.// انتهى //21:01ت م0194

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