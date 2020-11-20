السعودية اليوم / المغرب تسجل 4559 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4559 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 77 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5090، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 257992 .

// انتهى //

20:29ت م

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الرباط 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 311554 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 77 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5090، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 257992 .// انتهى //20:29ت م0191

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