السعودية اليوم / الجزائر تسجل 1023 إصابة مؤكدة جديدة و20 وفاة بكورونا



الجزائر 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1023 إصابةً بفيروس

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى وفاة 10 أشخاص متأثرين بكوفيد-19ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2221 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 46963 حالةً وذلك بعد تسجيل 637 حالة تعافٍ إضافية.

// انتهى //

20:26ت م

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الجزائر 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1023 إصابةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 70652 حالةً.وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى وفاة 10 أشخاص متأثرين بكوفيد-19ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2221 وفاة.أما فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 46963 حالةً وذلك بعد تسجيل 637 حالة تعافٍ إضافية.// انتهى //20:26ت م0189

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