السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه".

// انتهى //

20:07ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا ، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه".// انتهى //20:07ت م0187

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