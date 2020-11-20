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بايدن: ما يفعله ترامب غير قانوني ويفتقد للمسؤولية.. سيحسم الأمر قريبًا
أكد أنه يجب مواجهة كورونا بعيدًا عن المواقف الأيديولوجية
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء الخميس، الرئيس دونالد ترامب بـ”انعدام المسؤولية” لسعيه للبقاء في السلطة، مشيرًا إلى أن ما يفعله ترامب غير قانوني ويسبب انتكاسة في تاريخنا وسيحسم الأمر قريبًا.
وقال بايدن للصحفيين إن الأميركيين “يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية”.
وأكد بايدن أنه لن يفرض إغلاقًا وطنيًا شاملًا لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
وقال: “لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقًا وطنيًا شاملًا، أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية”.
وخلال كلمته، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيعلن عنه قريبًا.
وذكر: “اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر” الذي يحتفل به في 26 نوفمبر.
وفي السياق، قال بايدن: “إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا”.
وتابع: “أكدنا خلال الاجتماع مع عدد من حكام الولايات أنه يجب مواجهة كورونا بعيدًا عن المواقف الأيديولوجية”.
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