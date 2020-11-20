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متحدث أمن الدولة: الجماعات الإرهابية لديها أطماع في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء مهندس بسام عطية، تاريخ المهددات التي تعاملت معها المملكة من خلال الرئاسة والجهات التي تتكامل معها.
وقال متحدث رئاسة أمن الدولة، خلال حديثه في المحاضرة التي نظمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال اليوم (الخميس) حول مهددات الأمن الوطني، أن الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان المسلمين لديها أطماع في المنطقة.
وشدد على أهمية دور المملكة المحوري في العالم، وأهمية التفكير والتحليل والبحث المستمر في المجال التعليمي، وكذلك دور الأسرة في التربية.
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