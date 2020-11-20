2020-11-20

تعرف على أهم أنشطة برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين.. اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين عن أهم الأنشطة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020م.

-إحاطة إعلامية: رئاسة السعودية لمجموعة العشرين – التحديات والإنجازات”، يتحدث خلالها د. عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة من الساعة 9:45 صباحًا إلى 10:15 صباحًا.

-لقاء صحفي : الشيربا الروسي يتحدث خلالها الأستاذة سيفتلانا لوكاش من الوفد الروسي من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:30م.

-إحاطة إعلامية : من فكرة إلى حقيقة يتحدث خلالها د. ريم الفريان، من الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، من الساعة 12:00 إلى 12:30م.

-إحاطة إعلامية: الهيكل المالي الدولي، يتحدث خلالها الأستاذ بندر الحمالي مستشار أول للمدير التنفيذي السعودي في صندوق النقد الدولي، من الساعة 1:00 إلى 1:30 مساءً.

-مؤتمر صحفي يتحدث خلالها أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، وتشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الساعة 2:00 مساءً.

