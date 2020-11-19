السعودية | مصادر : التعليم تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصادر : التعليم تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:42 صباحًا, 20 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميما لجميع الإدارات ومكاتب التعليم بشأن تحوير الوظائف الإدارية إلى مسمى (مراقب أمن وسلامة) من المرتبة الثانية إلى الخامسة. وطالبت الوزارة باستكمال حقول البيانات الخاصة لمن سبق وتقدم في التحوير ولا تزال لديه الرغبة قائمة على تحوير وظائفهم ومزاولة الوظيفة داخل المدرسة ولمن أيضا يرغب تحوير وظيفته وفق اللوائح والتعليمات من المرتبة الثانية إلى الخامسة من هم على رأس العمل.(وفقاً لعاجل)

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