السعودية | رئاسة أمن الدولة تحذر من خطر “الإخوان” على المنطقة و توضح دور الأسرة في التربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:28 مساءً, 19 نوفمبر 2020 م المناطق_الرياض نظم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال،اليوم، محاضرة بعنوان “مهددات الأمن الوطني” قدّمها المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء مهندس بسام عطية

و استعرض عطية تاريخ المهددات التي تعاملت معها المملكة من خلال الرئاسة والجهات التي تتكامل معها.

و تطرق المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة إلى الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة

وأكد على أهمية دور المملكة المحوري في العالم، وأهمية الأماكن المقدسة .

و أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة على أهمية التفكير والتحليل والبحث المستمر في المجال التعلمي

و أشار إلى أهمية دور الأسرة في التربية والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل من أجل الوطن

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