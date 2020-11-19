صندوق الاستثمارات يرفع ملكيته في أكواباور إلى 50 %

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن زيادة حصته في “أكواباور” من 33.36 في المائة إلى 50 في المائة.

وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكواباور: “يسعدنا أن نعلن عن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها والمملكة ككل، وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومساهم رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قبل صندوق الاستثمارات العامة هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل أكواباور، ودلالة على الثقة في قدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة.”

ومنذ تأسيسها في العام 2004 في السعودية، حققت أكواباور نموًا قويًا على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.

وبدأت علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع أكواباور في عام 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكواباور، وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمارٍ مباشرٍ له في الشركة.

