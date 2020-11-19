شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الفوج الـ38 بالحرس الوطني في نجران: الملك سلمان سخر وقته لبناء الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير الفوج الثامن والثلاثين بالحرس الوطني بنجران راكان بن سعود بن فرحان الأيداء، باسمه ونيابة عن ضباط وأفراد الفوج الثامن والثلاثين التهئنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.

وأكد أن هذه الذكرى غالية على كافة أفراد الشعب السعودي، وأن خادم الحرمين الشريفين سخر وقته واهتمامه لبناء الوطن وقدراته وتقديم التنمية والنهضة الشاملة والنقلة الحضارية التي ارتقت بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة متجاوزةً كل الظروف والأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مع التأكيد على الالتزام بقيم ومبادئ المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، بحكمته وحنكته ورؤيته الصائبة والحازمة، ليبقى هذا الوطن شامخاً مستقرا وقبلةً للمسلمين من كل بقاع الأرض.