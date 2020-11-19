شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في وفاة فتاة وإصابة شقيقتها إثر حادثة بالقريات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - لقيت فتاة في العشرينات من عمرها حتفها اليوم (الخميس) فيما أصيب شقيقتها إثر انقلاب مركبتهما على الطريق الدولي طريق (القريات - طريف) بقرية الحماد التابعة لمحافظة القريات، وباشرت الحادثة فرقة من الدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر ودوريات المرور.
وعلمت "الخليج 365" أنه تم تلقى البلاغ بالحادثة ومباشرة الموقع على الفور وتبين وفاة قائدة المركبة وإصابة شقيقتها.
وذكرت مصادر مطلعة أنه مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة بمتابعة مدير المرور العقيد صقر السبيله.
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