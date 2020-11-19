محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 111905 والوفيات 868 شخصًا سجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 111905 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان لبنان تسجل 1909 إصابات جديدة بكورونا و16 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-19 سجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 111905 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة. 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 11:34 PM إجمالي الإصابات بلغ 111905 والوفيات 868 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 111905 والوفيات 868 شخصًا سجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 111905 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة. ، لبنان تسجل 1909 إصابات جديدة بكورونا و16 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 1909 إصابات جديدة بكورونا و16 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.