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سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.
وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 36176 إيطالياً في يوم واحدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-19
سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.
وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:36 PM
الفيروس أودى بحياة 653 مريضاً في نفس الفترة
سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.
وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.
، قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 36176 إيطالياً في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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