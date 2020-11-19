شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "شعاع" تروي تجربتها مع مبادرة تمكين السائقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أطلق مكتب الضمان التنمية الاجتماعية في الدمام مبادرة تمكين السائقات الذي يهدف إلي توفير دخل اضافي لمستفيدات الضمان عبر خدمة التوصيل. أطلق مكتب الضمان التنمية الاجتماعية في الدمام مبادرة تمكين السائقات الذي يهدف إلي توفير دخل اضافي لمستفيدات الضمان عبر خدمة التوصيل. وتحدثت إحدى المستفيدات شعاع حسن عن لتجربة، قائلة أنها تقوم بتوصيل الأشخاص والطلبات أيضا ، وتطمح في التوسع بخدمة التوصيل . وأضافت إنها لاتقتصر في عملها على الدمام والخبر أو الظهران فقط ، بل توجهت للأحساء والرياض والجبيل ورأس تنورة ومحافظة القطيف. وأشارت شعاع إلى أن بعض النساء يواجهن مشاكل بسبب المواصلات، ووجود العنصر النسائي بهذا المجال سوف يساعد على تلافي بعض هذه المشاكل.

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